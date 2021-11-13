Эксперты назвали топ-5 районов для покупки квартир в Новосибирске

Лучше всего продаются новостройки в Октябрьском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске есть топ-5 районов, которые по мнению эксперта Сергея Николаева наилучшие для покупки квартир. Там самый высокий процент продаж квартир в новостройках. Речь идет о Калининском, Кировском, Заельцовском, Ленинском и Октябрьском районах.

— В Новосибирске активнее всего покупают недвижимость именно в этих районах. За последние два месяца зафиксировали 86% от общего числа договором долевого участия, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Николаев со ссылкой на Росреестр.

По его словам, Октябрьский район занимает первое место среди других районов — здесь заключили 26,7% договоров от всего числа. Второе место досталось Ленинскому району — 22,9% договоров. На третьем месте расположился Заельцовский район — 16,2%.

А среди районов региона первое место занял Новосибирский район. Там отмечено более 70% от всех продаж новостроек, на втором месте Бердск — с 20% продаж.

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