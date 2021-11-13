В Новосибирске водитель седана насмерть сбил пешехода

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Фото: ГИБДД 54

В субботу, 13 ноября, в 06:15, в Новосибирске на улице 2-я Шоссейная 21-летний водитель Nissan Bluebird Sylphy насмерть сбил пешехода. Мужчина находидся на проезжей части.

— В результате ДТП пешеход-мужчина, на вид 30-40 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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