В Новосибирске суд вынес приговор экс-полицейскому, избившему и обокравшему попутчика

Суд вынес мужчине окончательный приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд вынес приговор бывшему полицейскому, который обокрал и побил своего попутчика. Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам колонии.

— Следствием и судом установлено, что ночью 20 июня 2021 года подсудимый подобрал на остановке незнакомого ему пьяного мужчину, который искал попутку на дороге. В какой-то момент экс-полицейский остановился и мужчины вышли из машины, после чего он напал с газовым баллончиком на потерпевшего обокрал и избил его. После этого подсудимый скрылся с места преступления, а украденные деньги в размере 4 900 рублей потратил на бензин, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей и лишил его свободы на три года. К слову, наказание принято считать условным с испытательным сроком 3 года и выполнением возложенных дополнительных обязательств.

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