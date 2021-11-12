Новосибирец ответил на звонок и потерял 12,5 миллионов рублей

Мошенники обманули новосибирца на 12,5 миллионов рублей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске мужчина ответил на телефон и потерял миллионы, став жертвой афериста. Жулик представился менеджером финансового отдела Центробанка России и сказал, что личный кабинет новосибирца взломали. И, мол, чтобы не остаться без денег, необходимо было перевести сбережкения на безопасный счет.
В полиции говорят, что это - не первый подобный случай.
— В Новосибирске каждый день совершаются такие преступления! Мы информируем горожан о подобных мошенничествах по смс, расклеиваем объявления в подъезде, — расказал КП-Новосибирск заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области Евгений Богомазов.
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