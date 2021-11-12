В Новосибирске закупят 17 новых трамвайных остановок за 2,8 миллионов рублей

Новосибирск планирует закупить 17 новых остановок для трамваев. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске Городской центр организации дорожного движения планирует закупить 17 новых павильонов для трамвайных остановок. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

В документации сообщается, что сделаны павильоны должна быть из профильных труб, профнастила, полимерных материалов и дерева хвойных пород. Представлять собой павильоны должны сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, ветрозащитной стенки, скамейки и опрокидывающейся урны.

Заплатить за остановки власти готовы 2,8 миллиона рублей из городского бюджета. Подрядчика планируется выбрать на электронном аукционе, который состоится 24 ноября. Победитель торгов должен будет доставить заказчику конструкции за 15 дней со дня заключения договора.

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