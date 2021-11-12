В центре Новосибирска развесили гирлянды к Новому году

Новосибирск все больше начинает пропитываться праздничной атмосферой. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Новосибирск все больше начинает пропитываться праздничной атмосферой. В центре города, на площади Ленина, продолжают развешивать украшения.

Первые гирлянды там появились еще в четверг, 11 ноября. Сегодня же они уже радуют горожан своими огнями под аккомпанемент снегопада.

Елку на главной площади города пока еще не устанавливают. Напомним, к прошлому Новому году мэрия Новосибирска заказала новое искусственное дерево, высотой 22 метра. Обошлась она городу в 969 тысяч рублей.

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