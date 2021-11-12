В Новосибирске столкнувшиеся иномарки перегородили дорогу: машины объезжали ДТП по тротуару

На улице Забалуева столкнулись седан Renault Logan и хэтчбек Toyota Prius и перегородили дорогу. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, вечером, 12 ноября, на улице Забалуева столкнулись седан Renault Logan и хэтчбек Toyota Prius и перегородили дорогу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
— Из-за аварии проехать там было очень сложно. Некоторые водители стали объезжать ДТП по тротуару, — пишут очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».
На кадры ролика, снятого новосибирцами, как раз попал такой водитель. Можно рассмотреть, как он неспешно проезжает вдоль дома по тротуару, в то время как другие автомобилисты пытаются объехать место ДТП по дороге.
Согласно данным портала Яндекс.Пробки, движение на улице Забалуева сейчас не сильно затруднено. Как и в целом по городу, загруженность дорог там составляет 5 баллов.
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