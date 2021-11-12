Новосибирская область будет развивать сеть Центров политехнического обучения школьников #МастерКласс

Школьники могут овладевать рабочими профессиями. Фото: Правительство Новосибирской области

Новосибирские школьники могут получить свидетельство о профессиональной подготовке одновременно с аттестатом о среднем общем образовании. Пилотный проект по созданию Центра политехнического обучения #МастерКласс, на площадке которого сконцентрированы возможности для получения нескольких профкомпетенций, признан успешным. Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание, посвященное развитию сети подобных центров, перспективам реализации проекта «Политехническая и агротехническая школа» в Новосибирской области.

В Центре политехнического обучения #МастерКласс — структурном подразделении школы №80 Советского района Новосибирска — сегодня работают мастерские по шести компетенциям: «Технология и дизайн одежды», «Индустрия красоты», «Автосервис», «Поварское и кондитерское дело», «3D моделирование и управление беспилотными летательными аппаратами», «IT — технологии».

Обучение, которое ведется на базе Центра проходит в рамках реализации проекта «Политехническая и агротехническая школа» по утвержденной Правительством региона госпрограмме «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области». В свободное от занятий время ученики 9-11 классов проходят профподготовку в современных лабораториях и мастерских, занятия ведут преподаватели новосибирских колледжей и техникумов. При окончании школы выпускники вместе с аттестатом о среднем общем образовании получают свидетельство установленного образца о профессии рабочего, должности служащего. Этот документ в дальнейшем позволит молодым людям работать по профессии.

Глава региона напомнил, что возрастающий интерес школьников к ранней профориентации необходимо поддерживать. Развитие профобразования — среди приоритетных задач региональных властей и Правительство Новосибирской области намерено и дальше вкладывать средства в укрепление материальной базы системы ПО.

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