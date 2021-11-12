Мукомолы и хлебопеки Новосибирской области получили многомиллионную господдержку

Мукомолы и хлебопеки Новосибирской области получили господдержку от государства.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В рамках решений по стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров 19 хлебопекарным и мукомольным предприятиям Новосибирской области направлено 109 миллионов рублей средств государственной поддержки.
На основании федеральных мер поддержки предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности предоставлены субсидии в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».
Мукомольным предприятиям компенсировали часть затрат на закупку продовольственной пшеницы, хлебопекарным — часть затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.
В этом году 7 организациям мукомольной промышленности направлено субсидий на общую сумму 63,4 миллионов рублей, 12 хлебопекарным предприятиям — 45,6 миллионов рублей.
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