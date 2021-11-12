Горожане сами решат, как будет выглядеть улица Высоцкого

Местные жители хотят обустроить на улице Высоцкого парк. Фото: change.org

Проект благоустройства на улице Высоцкого в Новосибирске будет составляться вместе с местными жителями. Об этом заявили в мэрии города. В пятницу, 12 ноября, глава Октябрьского района принял такое решение вместе с новосибирцами и общественниками.

Напомним, на улице Высоцкого были снесены самовольно построенные гаражи. И местные жители выступают за обустройство там сквера или парка.

— Администрация Октябрьского района города Новосибирска разделяет мнение жителей улицы Высоцкого о необходимости устройства и развития дополнительных зон отдыха на указанной территории. Однако размещение сквера на территории за счет средств бюджета города не предусмотрено. При этом размещение зон отдыха, элементов благоустройства и озеленения возможно за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. В данном случае это предприятие «Альфа-девелопмент», которое является победителем аукциона по размещению нестационарного объекта на ул. Высоцкого, — рассказал глава районной администрации Александр Колмаков.

Сейчас в администрации планируется создать рабочую группу, по разработке концепции благоустройства этой площадки. Ее проект будет подготовлен с учетом всех мнений и представлен на обсуждение общественности. Входить в рабочую группу будут представители совета ТОС, активисты из числа жителей микрорайона, представители организации-инвестора. Первое заседании группы пройдет уже на следующей неделе. Пока что все работы на улице Высоцкого приостановлены.

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