В Новосибирске полиция задержала мошенников, прикидывающихся банкирами

В Новосибирске мошенники, прикидывающиеся банкирами, снимали офис в жилом доме. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске мошенники, прикидывающиеся банкирами, снимали офис в жилом доме. Сейчас их задержала полиция.

— В офисе на первом этаже дома на улице Пархоменко мошенники организовали так называемый колл-центр. Оттуда они звонили людям и, представляясь сотрудниками банка, предлагали якобы помощь в получении кредита, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Задержать в этом офисе лже-банкиров полицейским удалось около 10 человек. У них были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и блокноты с записями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.