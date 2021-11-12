В Новосибирске полиция задержала мошенников, прикидывающихся банкирами

В Новосибирске мошенники, прикидывающиеся банкирами, снимали офис в жилом доме.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске мошенники, прикидывающиеся банкирами, снимали офис в жилом доме. Сейчас их задержала полиция.
— В офисе на первом этаже дома на улице Пархоменко мошенники организовали так называемый колл-центр. Оттуда они звонили людям и, представляясь сотрудниками банка, предлагали якобы помощь в получении кредита, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Задержать в этом офисе лже-банкиров полицейским удалось около 10 человек. У них были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и блокноты с записями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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