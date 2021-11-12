У жителей Новосибирской области есть еще 3 дня, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения

Сибиряки еще могут поучаствовать в переписи населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осталось три дня до завершения Всероссийской переписи населения — от ее результатов будет зависеть социальное и экономическое благополучие нашего региона на ближайшие 10 лет.

Новосибирская область регион-лидер во многих отраслях экономики, Новосибирск третий город в стране по численности населения, для сохранения позиций региона и для дальнейшего развития необходимо уделить всего 15 минут, переписавшись на портале Госуслуг.

Напомним, Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября. Заполнить анкеты люди могут на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках в районах области, а также дождаться переписчика дома.

Для участия в переписи на портале Госуслуг необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику.

В анкете сибирякам нужно будет ответить на 33 вопроса, которые помогут определить не только численность населения, но и его демографическое состояние: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в IV квартале 2022 года.

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