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Общество12 ноября 2021 12:38

В Новосибирске метромост отремонтируют за 345 миллионов рублей

Планируется, что все работы будут выполнены до конца 2022 года
Галина СИМОНОВА
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Прием заявок на аукцион будет идти до 17 ноября.

Прием заявок на аукцион будет идти до 17 ноября.

Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске метромост отремонтируют за 345 миллионов рублей. Сейчас власти города ищут подрядчика, который займется выполнением работ. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Так, согласно документам, подрядчик должен будет выполнить демонтаж оконного остекления и заменить его на новое. Установить там планируется одинарные стеклопакеты, несмотря на то, что ранее планировалась установка антивандальных.

Работы необходимо будет выполнить до 31 декабря 2022 года. Проводить их подрядчику будет разрешено в ограниченные часы с понедельника по пятницу: с восьми утра до четырех часов дня и с полуночи до пяти утра.

Прием заявок на аукцион будет идти до 17 ноября, сам конкурс пройдет 22 числа.

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