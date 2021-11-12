Прием заявок на аукцион будет идти до 17 ноября. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске метромост отремонтируют за 345 миллионов рублей. Сейчас власти города ищут подрядчика, который займется выполнением работ. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Так, согласно документам, подрядчик должен будет выполнить демонтаж оконного остекления и заменить его на новое. Установить там планируется одинарные стеклопакеты, несмотря на то, что ранее планировалась установка антивандальных.

Работы необходимо будет выполнить до 31 декабря 2022 года. Проводить их подрядчику будет разрешено в ограниченные часы с понедельника по пятницу: с восьми утра до четырех часов дня и с полуночи до пяти утра.

Прием заявок на аукцион будет идти до 17 ноября, сам конкурс пройдет 22 числа.

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