В Новосибирске продлили прием заявок на премию «Во благо» до 30 ноября

Слева направо: Заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева и председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Конкурс «Во благо» направлен на развитие культуры добровольчества и благотворительности в нашем регионе. Идея проведения мероприятия принадлежит Общественной палате Новосибирской области, которая проводит его с 2019 года. Конкурс популярен и значим для людей: несмотря на пандемию, участников с каждым днем становится все больше. Это и стало причиной продления срока подачи заявок до 30 ноября.

- В Российской Федерации в последние полтора года появляется все больше благотворительных проектов, добровольческих, волонтерских и меценатских инициатив, потому что приходится решать серьезные, сложные проблемы. Конкурс «Во благо» призван сфокусировать внимание на таких проектах и инициативах, - прокомментировала заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, конкурс «Во благо» стал своего рода маяком, его цель - подсветить добровольцев и благотворителей, которые делают добрые дела, сказать им спасибо от лица общественности. Всего в конкурсе шесть номинаций: «Благотворитель года» (некоммерческие организации НКО и физические лица), «Лидер корпоративной благотворительности» (коммерческие организации), «Лучший благотворительный проект» (НКО и коммерческие организации), «За системную благотворительность» (НКО и коммерческие организации), «Социальное СМИ» и специальная премия «Во благо».

- В конкурсе могут принимать участие не только крупные, но и небольшие организации. Вклад каждого весом, ведь в совокупности даже крупицы добрых дел очень помогают, - отметил председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов. Он напомнил, что всю информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Общественной палаты Новосибирской области op.nso.ru.

Заявки принимаются по электронной почте aopnso@mail.ru, с пометкой «Конкурс «ВО БЛАГО - 2021», до 30 ноября. Задать интересующие вас вопросы можно по адресу: Новосибирск, ул. Мичурина, 19/ул. Державина, 7, 5-й эт., каб. 2, 3, 4, а также по телефонам: (383) 221-02-71, 221-02-62.