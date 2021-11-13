В отношении полицейского начали служебную проверку после убийства школьника на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

В Новосибирске убили 16-летнего школьница из Кемерово. Фото: соцсети
В отношении полицейского наачли служебную проверку после убийства школьника на пляже «Бумеранг» в Новосибирске.
Напомним, в июне 2018 года 16-летний подросток из Новокузнецка вместе с семьей друга приехал на Обское море. Парень вышел утром из домика в туалет, и на улице на него напал охранник базы. Он ударил подростка ножом в шею: по одной из версий, погибший тайком снял интимное видео, где в кадре был охранник и сотрудница базы. Попавший под проверку полицейский оказался родственником той самой девушки.
— Уголовное преследование в отношении него прекращено, проводится только служебная проверка. Мы пришли к выводу, что к преступлению сотрудник МВД непричастен. Служебная проверка покажет, не было ли с его стороны нарушения закона «О полиции», — пояснил КП-Новосибирск заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области Евгений Богомазов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Он там…» - смертельно раненный школьник пытался рассказать взрослым про убийцу
16-летний парень из Новокузнецка приехал в Новосибирск, чтобы отдохнуть на пляже. После очередной ночи в кемпинге подросток погиб при загадочных обстоятельствах (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер