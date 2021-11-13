В отношении полицейского начали служебную проверку после убийства школьника на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

В Новосибирске убили 16-летнего школьница из Кемерово. Фото: соцсети

В отношении полицейского наачли служебную проверку после убийства школьника на пляже «Бумеранг» в Новосибирске.

Напомним, в июне 2018 года 16-летний подросток из Новокузнецка вместе с семьей друга приехал на Обское море. Парень вышел утром из домика в туалет, и на улице на него напал охранник базы. Он ударил подростка ножом в шею: по одной из версий, погибший тайком снял интимное видео, где в кадре был охранник и сотрудница базы. Попавший под проверку полицейский оказался родственником той самой девушки.

— Уголовное преследование в отношении него прекращено, проводится только служебная проверка. Мы пришли к выводу, что к преступлению сотрудник МВД непричастен. Служебная проверка покажет, не было ли с его стороны нарушения закона «О полиции», — пояснил КП-Новосибирск заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области Евгений Богомазов.

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