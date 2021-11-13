Погода в Новосибирске на 13 ноября 2021 года: теплые и снежные выходные

Снова снежный день.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 13 ноября 2021 года: по прогнозам синоптиков, нужно готовиться к обильным снегопадам. Снег будет таять, потому что холод будет не слишком сильным, так что подготовьте непромокаемую обувь.
—Днем в Новосибирске температура составит -1…+1 градус. Будет переменная облачность, мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области температура будет до +2, ночью понизится до -11 градусов. Ожидается такие же сильные снегопады, ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица.
«Яндекс.Погода» небольшой снег и теплую температуру весь день: 0…-1 градус.
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