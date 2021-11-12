В Новосибирске ищут дом для пса без лапы, которого предали хозяева. Фото: "Животные в добрые руки".

В Новосибирске ищут заботливых хозяев для молодого пса. Полуторагодовалый Том особенный — у него нет одной лапки. Не смотря на это, он игривый, активный и жизнерадостный. А еще у него большое сердце. Оно умеет искренне любить, не взирая на то, что когда-то его предали.

— У Тома были хозяева, которых он очень любил… да вот только им было на него безразлично. Они отпускали собаку бегать там, где он пожелает. Однажды пес угодил под машину. Он визжал от боли, потерял много крови… Врачи спасли ему жизнь, вот только лапку сохранить не удалось — пришлось ампутировать. Когда хозяева узнали, что Том теперь инвалид, отвернулись от него. Сказали, что такой пес им не нужен. А он очень скучал… С надеждой всматривался в тех, кто приходил в приют, — рассказали зоозащитники в новосибирской группе «Животные в добрый руки».

Они добавили, отсутствие лапки не мешает Тому — он бегает и резвится, как и обычные псы. Также ему поставили все необходимые прививки.

— Мы понимаем, что в городе огромный выбор здоровых собак. Но может быть случится чудо, и кто-то захочет взять Тома, чтобы подарить ему семью и право на счастье! — добавили зоозащитники.

Тот, кто хочет стать любящим хозяином для Тома, может позвонить по номеру: 8-923-245-65-46.

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