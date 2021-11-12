В Новосибирской области увеличилось число диабетиков из-за Covid-19

На сегодняшний день в Новосибирской области более 100 тысяч диабетиков Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский врач Ольга Сазонова заявила о росте числа заболевших сахарным диабетом 1-го типа среди детей из-за ковида. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции.

— Заболеваемость детей сахарным диабетом имеет волнообразную тенденцию и в то же время, по спирали. В прошлом году мы имели тенденцию на снижение. Но в дальнейшем это может быть спиральное повышение в еще большем размере. Дети на фоне перенесенной коронавирусной инфекции имеют нарушения углеводного обмена. Мы ожидаем, как и после эпидемии гриппа, рост этого заболевания, — заявила руководитель диабетологического центра ГКБ № 1 Ольга Сазонова.

Известно, что сахарный диабет 1-го типа является аутоиммунным заболеванием, что в свою очередь может спровоцировать появление инфекции.

По словам специалиста, на данный момент в области более 100 тысяч новосибирцев с диабетом. Из них 5 тысяч с первым типом и более 96 тысяч с диабетом 2-го типа, который возникает у взрослых людей с лишним весом.

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