В Бердске педагогов школы отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться от Covid-19

Педагоги считают, что из-за вакцины можно умереть
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Бердске педагоги и директор художественной школы «Весна» отказались вакцинироваться от ковида. Из-за этого их отстранили от работы.
— Их отстранили от работы до окончания эпидемии или до прохождения вакцинации. Решение было принято 11 ноября. Однако если будут какие-то изменения в постановлении, и учителя не попадут под отдельную категорию обязательной вакцинации, то тогда их от работы никто не будет отстранять. В таком случае они продолжат работать, будучи невакцинированными, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе администрации Бердска.
Известно, от вакцинации отказались свыше 10 сотрудников художественной школы. Как уточнили КП-Новосибирск в администрации, педагоги отвергают вакцину, заявляя, что могут умереть от нее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер