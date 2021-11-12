В Бердске педагогов школы отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться от Covid-19

Педагоги считают, что из-за вакцины можно умереть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске педагоги и директор художественной школы «Весна» отказались вакцинироваться от ковида. Из-за этого их отстранили от работы.

— Их отстранили от работы до окончания эпидемии или до прохождения вакцинации. Решение было принято 11 ноября. Однако если будут какие-то изменения в постановлении, и учителя не попадут под отдельную категорию обязательной вакцинации, то тогда их от работы никто не будет отстранять. В таком случае они продолжат работать, будучи невакцинированными, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе администрации Бердска.

Известно, от вакцинации отказались свыше 10 сотрудников художественной школы. Как уточнили КП-Новосибирск в администрации, педагоги отвергают вакцину, заявляя, что могут умереть от нее.

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