Новосибирские спасатели спустили женщину с балкона 7-го этажа. Фото: МАСС.

В Ленинском районе Новосибирска прохожие заметили женщину на балконе 7-го этажа. Она уселась на открытое окно, свесив в ноги вниз. В любой момент она могла сорваться с высоты. Чтобы не допустить трагедии, новосибирцы вызвали спасателей.

— Вызов на улицу Котовского поступил в четверг, 11 ноября. Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили женщину, которая сидела в окошке обшитого балкона. Сотрудники службы переговорили с ней и убедили спуститься в квартиру и открыть им дверь. Горожанку 1978 года рождения передали бригаде медиков. При общении с ними она вела себя адекватно, но у нее наблюдались периодические провалы в памяти, — рассказали в службе спасения МАСС.

Спасатели напомнили, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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