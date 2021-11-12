В Новосибирске иностранец пытался пройти на работу мимо охранника по чужому паспорту

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел 11 ноября в Новосибирске. Утром, когда бригада наемных рабочих проходила через контрольно-пропускной пункт, охранник обратил внимание на несоответствие лица входящего с изображением в предъявленном им паспорте.

Более внимательное изучение документа и сличение с внешностью подтвердило подозрение в том, что это разные люди, хоть и похожие за счет черт, присущих представителям ближнего зарубежья. Проход нарушителю на территорию объекта был запрещен.

Вызванным на место происшествия сотрудникам полиции и представителям службы безопасности задержанный пояснил, что решил заменить своего земляка на работе, для чего и воспользовался принадлежащим ему документом.

Правовые последствия этой самовольной замены определят компетентные органы.