В Новосибирске работодатели ищут охотника за привидениями и тусовщика в караоке бар

В Новосибирске работодатели ищут охотника за приведениями. Фото: Елизавета СУХОВА

Аналитики портала hh.ru проанализировали актуальные вакансии, представленные в Новосибирске. Среди них нашлись весьма необычные. Например, работодатели ищут охотника за привидениями, икорного консультанта, тусовщика в караоке бар.

— Охотнику за привидениями предлагают зарплату до 150 тысяч рублей. Работодатель в сопроводительном письме к вакансии указал, что «в команду опытных охотников за головами требуется охотник за привидениями, способный быстро отличить привидение от головы». Тот же работодатель в поисках «болтуна за деньги». Платить ему готовы от 30 до 45 тысяч рублей. Такому сотруднику придется «много консультировать» и «забирать у людей деньги». Кандидат, который откликнется на эту вакансию, должен любить много разговаривать, а также любить, когда за это платят, — сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Также в список необычных предложений о работе попала вакансия менеджера по продаже новогодних писем. Заработная плата у такого специалиста — от 27 до 30 тысяч рублей. Ему нужно будет продавать письма от Деда Мороза.

А еще сырный бутик, который работает в Новосибирске, ищет сырного сомелье. Заработная плата такого сотрудника — от 25 до 45 тысяч рублей. Главное требование к кандидату — любовь к сыру и желание работать с ним.

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