Новосибирский «Медтранс» сдает в аренду гаражи за 12 500 рублей

Полученные за аренду деньги тратят н машины скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Новосибирской области пояснили, на каких условиях в боксах «скорой помощи» в Новосибирске паркуют чужие автомобили. Все это носит законный характер: арендаторы вносят плату за парковочные места.

— Служебный транспорт ГКУ НСО «Управление контрактной системы» находится в гараже «Медтранса» на основании государственного контракта аренды парковочных мест № 263-ЕП/2021 от 30 июля 2021 года, согласованного Департаментом земельных и имущественных отношений Новосибирской области, — подтвердили информацию КП-Новосибирск в Минздраве.

Известно, ГКУ НСО «УКСис» арендует парковочные места в гараже «Медтранса» за 12 494 рубля 55 копеек, включая НДС — 20% ежемесячно, дополнили в ведомстве. Деньги, полученные за аренду, используются для покупки запчастей для машин «скорой помощи».

Ранее СМИ сообщали, что в гараже Станции скорой помощи стоят машины с правительственными номерами. Хотя договоров и информации о закупках не было.

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