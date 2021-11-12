Под Новосибирском 27-летний парень зарезал приятеля. Фото: СК РФ по НСО.

В Мошковском районе Новосибирской области, в поселке Широкий Яр, разыгралась кровавая драма. Там 27-летний парень зарезал 34-летнего собутыльника. Подробности о преступлении, которое произошло 9 ноября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Двое мужчин распивали спиртное в квартире дома на Садовой улице. Между ними произошел конфликт. В ходе ссоры 27-летний фигурант схватился за нож. Он нанес им множественные удары в грудь и шею 34-летнего мужчины. Тот от полученных ранений умер. Шум услышали соседи, они сообщили о подозрительных звуках брату погибшего. Он незамедлительно приехал и увидел кровавую картину. Родственник вызвал полицию. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили его в следственный отдел, — прокомментировали случившееся в СК РФ по Новосибирской области.

В отношении 27-летнего сибиряка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

— Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выполняют комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступления, — добавили в региональном Следкоме.

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