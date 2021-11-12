Блогер спас котенка во время съемок пранка под Новосибирском

Кошка выбежала в кадр и была спасена. Фото: предоставлено Михаилом Дасько

Новосибирский блогер Михаил Дасько решил снять шуточное видео, а в итоге спас трехцветного котенка. История произошла в селе Кочки под Новосибирском.

— Мы снимали пранк для проекта Just a Joke: опрашивали жителей Кочек о строительстве несуществующего небоскреба. Стояли на улице в мороз, беседовали с пенсионеркой, когда к нам подбежал трехцветный котенок. Я не смог его там оставить и забрал домой, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Дасько.

Спасения котенка в сценарии не было. Судя по видео, котик выбежал внезапно. Сперва котенок увязался за прохожим, а затем увидел съемочную бригаду и побежал к ним через улицу.

Ветеринар определил, что это — трехцветная кошечка возрастом 3,5 месяца. Пушистую назвали Кочкой, в честь села. Она оказалась здоровой и приученной к лотку.

По словам блогера, кошечка смелая — не боится ни фена, ни пылесоса.

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