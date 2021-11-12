Мать пятилетней девочки замерзла насмерть под Новосибирском

У женщины осталась пятилетняя дочь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители села Ясная Поляна обнаружили тело 42-летней женщины на улице. Трагедия произошла в ночь на 10 ноября на улице Школьной,28.

— Ирину обнаружил сосед. Она лежала на боку в позе спящего человека. Скорее всего, уснула на улице возле своего дома. Соседи жаловались на громкую музыку. Семья, в которой жила женщина, пьющая. У нее осталась пятилетняя дочь и муж — инвалид третьей группы, — рассказал «КП-Новосибирск» староста села Ясная Поляна Игорь Сабунин.

Местные жители тревожатся за судьбу пятилетней девочки. Раньше ребенок ходил в детский сад в соседней деревне, но с лета 2021 года малышка сидела дома. Семья состоит на учете в опеке Черепановского района. Известно, они переехали в Ясную Поляну полтора года назад. У ребенка остались бабушка и сестра — они живут в Барабинске.

— Я проходил мимо дома — в окнах темно, на стук никто не отзывался. Муж открывает неохотно, он даже не в курсе трагедии был — я ему 10 минут в дверь стучал. Хозяйство запустили, соседи на них жаловались. Хорошо будет, если родственники займутся судьбой ребенка, — добавил Игорь Сабунин.

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в опеку Черепановского района по условиям проживания ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.