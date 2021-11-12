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Умные вещи12 ноября 2021 7:12

У Tele2 самый быстрый интернет на автодороге Р-256

Tele2 показал лучшие результаты по скорости передачи данных и стабильности соединения в ходе тестов, проведенных ФГГУП «Главный радиочастотный центр» на территории Новосибирска, Искитима и участка автодороги Р-256 между городами
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

На трассе средняя скорость загрузки данных у Tele2 превысила 10,7 Мбит/с, а средняя скорость передачи - 2,7 Мбит/с.

Во время измерений, которые проводились с 6 августа по 24 сентября 2021 года, использовался специальный измерительный комплекс TEMS Automatic и SIM-карты четырех операторов связи, развивающих собственную инфраструктуру связи в регионе. Тестирование проводилось на Красном проспекте Новосибирска, ул. Большевистской, Бердском шоссе, участке автодороги Р-256 между Новосибирском и Искитимом, а также на улицах и дворовых территориях Искитима.

Tele2 на трассе показала лучшие результаты по скорости передачи данных и от базовой станции к абоненту - более 10,7 Мбит/с, и от абонента к базовой станции - более 2,7 Мбит/с. Такой скорости достаточно для проведения прямых трансляций, участия в видеоконференциях, загрузки больших файлов и просмотра видео даже в качестве 4K. Также у Tele2 - минимальная доля неуспешных соединений по протоколу HTTP. Она составила всего 0,4%, что вдвое меньше, чем у ближайшего конкурента. Чем ниже эта доля, тем более эффективно расходуется включенный в тариф пакет трафика, потому что устройству не приходится несколько раз перезагружать одну и ту же страницу.