Трех новосибирцев задержали за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Фото: другой источник.

В Новосибирской области задержали мужчин, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов. Их преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить оружейную мастерскую. Она находилась в одном из гаражей в Октябрьском районе Новосибирска. Из мастерской, а также из квартир подозреваемых, изъяли кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов. Эксперты криминалистического центра регионального МВД установили, найденное оружие — огнестрельное и пригодно для стрельбы боевыми патронами, — сообщили в УФСБ РФ по Новосибирской области.

В ГУ МВД по региону добавили, задержанными оказались трое новосибирцев — 28, 29 и 34 лет.

Известно, в отношении одного из участников преступной группы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия». Согласно санкциям статьи, ему грозит срок до трех лет лишения свободы. В отношении двух злоумышленников возбудили дело по части 2 статьи 222 УК России «Сбыт огнестрельного оружия». Максимальный срок по этой статье — 8 лет лишения свободы.

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