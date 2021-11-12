В Новосибирске «Лада» столкнулась с автобусом «ПАЗ» на трамвайных путях. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В пятницу, 12 ноября, в Кировском районе Новосибирска «Лада» столкнулась с автобусом «ПАЗ». Информация об инциденте появилась в соцсетях.

— Водитель автобуса ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Сибиряков-Гвардейцев. Водитель «ВАЗ 2110» двигался по трамвайным путям в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев. Во время движения «Ладу» занесло — она столкнулась с автобусом, — сообщает служба аварийных комиссаров «АЛЬЯНС».

Известно, ДТП обошлось без пострадавших.

Судя по кадрам с места аварии, легковушка получила серьезные повреждения — у нее сильно смяло переднюю часть.

По словам очевидцев, авария заблокировала движение трамваев.

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