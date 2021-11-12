В Новосибирске на пожаре в высотке погиб мужчина

огонь ликвидировали в течении 15 минут. Фото: МЧС 54

В Калининском районе Новосибирска в девятиэтажке на улице Объединения, 39/1, случился пожар. В результате ЧП погиб мужчина. Инцидент произошел поздно вечером 11 ноября, в 23:00.

— Личным составом дежурного караула по лестничным маршам спасли тринадцать человек, из них два ребенка, вывели в безопасную зону. Самостоятельно из дома на свежий воздух эвакуировались 34 жильца. Один мужчина погиб, его тело обнаружили на диване, еще одна женщина получила травмы, но от госпитализации отказалась, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные потушили огонь в течении 15 минут. В ликвидации возгорания участвовали 46 человек личного состава и 14 единиц техники. Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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