В Новосибирске на припаркованную машину рухнула снежная глыба. Фото: стоп-кадр.

В Дзержинском районе Новосибирска на припаркованную под окнами дома машину рухнула снежная глыба. Инцидент случился в четверг вечером, 11 ноября, на улице Королева. Информация о нем появилась в соцсети.

— Чистил машину от снега, и с высоты прилетел сугроб мокрого снега. Он машину просто сложил. Не зря таблички висят, что нельзя ставить автомобили под окнами, — рассказал в группе «АСТ-54» владелец авто.

На кадрах к посту видно, автомобиль получил серьезные повреждения — снежная глыба приплюснула машине крышу.

Юрист Марина Пьянкова рассказала, что делать в таких случаях. По словам эксперта, на место ЧП нужно вызывать полицейских.

— Необходимо зафиксировать в протоколе повреждения автомобиля. Далее надо позвонить в страховую компанию. Дальнейшие шаги зависят от того, выплатит ли страховая деньги или нет. Если нет, то обращаться в суд, — сообщила КП-Новосибирск юрист.

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