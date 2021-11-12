В Новосибирске построят дом за 171 миллионов рублей в Ленинском районе

Дом должен быть готов в 2022 году Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске планируют построить дом за 171 миллионов рублей. Он появится на улице Степной. В дом переселят сибиряков из аварийного жилья. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Известно, конкурс на строительство дома объявил Минстрой области.

— Проект предусматривает строительство десятиэтажного дома с квартирами в количестве 70 штук. Здание в плане имеет прямоугольную форму. Габаритные размеры в осях 36,16х13,52 метров. Высота этажа здания — 2,9 метров. Высота жилых помещений — 2,68 метров, — говорится в документе на сайте госзакупок.

Финансироваться строительство будет правительством Новосибирской области. Квартиры будут переданы жителям аварийных домов. Дом планируют возвести до лета 2022 года.

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