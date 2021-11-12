Пробки в Новосибирске на утро 12 ноября 2021 года: затор на улице Титова.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 12 ноября 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Плахотного и Костычева. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, а также площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы образовались на проспекте Карла Маркса и улице Блюхера.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Восход, Гурьевской, Кирова и Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 12 ноября, составил 7 баллов.
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