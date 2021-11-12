В Новосибирской области за 2021 год ВИЧ заразились около 2000 человек

В области наблюдается снижение количества зараженных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирской области около двух тысяч человек заразились ВИЧ-инфекцией за 2021 год. Об этом стало известно в ходе конференции по противодействию ВИЧ-инфекции.

— С начала года было зафиксировано около 2-х тысяч новых случаев, хотя всегда эти цифры были гораздо больше. У нас хорошая динамика по вертикальному пути передачи: от матери к ребенку. Сейчас это показатель составляет 1,4%, — рассказал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

По словам эксперта, количество заражений ВИЧ-инфекцией в регионе снижается. Сейчас специалисты планируют выработать тактику, которая приведет к улучшению противодействия заболеваемости. Известно, что в области доступны все необходимые препараты, а также оказывается плановая помощь всем нуждающимся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.