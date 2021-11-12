Синоптики предупредили новосибирцев о гололеде и туманах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили новосибирцев о гололеде и утренних туманах. При этом в городе будет довольно тепло — температура воздуха поднимется выше 0 градусов.

— 12 ноября в Новосибирске днем ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный, с порывами 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит 0…+2 градусов. По области также ожидается мокрый снег с дождем, гололед, а еще утренние туманы. Температура воздуха составит 0…+5 градусов, местами похолодает до -5 градусов. Порывы ветра по области будут достигать 14 метров в секунду, — говорится в сообщении метеорологов.

О гололедных явлениях и туманах новосибирцев предупредили и в Гидрометцентре России. Известно, предупреждение о гололедных явлениях действует с 7 утра 12 ноября до 13:00 13 ноября. Что касается туманов, то период предупреждения по ним действителен с десяти вечера 11 ноября до 5 утра 12 ноября.

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