В Новосибирской области мужчина 10 раз ударил приятеля ножом во время ссоры

Сибиряка, напавшего с ножом на знакомого, нашла полиция.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В поселке Широкий яр в Новосибирской области мужчина во время ссоры больше 10 раз ударил знакомого ножом. Его задержала полиция.
— Вечером во вторник, 9 ноября, 34-летний мужчина у себя дома выпивал вместе со своим 27-летним приятелем. Однако в какой-то момент сибиряки поссорились и 27-летний парень, схватив со стола кухонный нож, не меньше 10 раз ударил им мужчину, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — От полученных травм сибиряк скончался на месте.
Вскоре полиции удалось выйти на 27-летнего парня. В содеянном он признался. Ранее сибиряк уже был судим за кражу, угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер