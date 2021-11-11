В Новосибирской области мужчина 10 раз ударил приятеля ножом во время ссоры

Сибиряка, напавшего с ножом на знакомого, нашла полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

В поселке Широкий яр в Новосибирской области мужчина во время ссоры больше 10 раз ударил знакомого ножом. Его задержала полиция.

— Вечером во вторник, 9 ноября, 34-летний мужчина у себя дома выпивал вместе со своим 27-летним приятелем. Однако в какой-то момент сибиряки поссорились и 27-летний парень, схватив со стола кухонный нож, не меньше 10 раз ударил им мужчину, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — От полученных травм сибиряк скончался на месте.

Вскоре полиции удалось выйти на 27-летнего парня. В содеянном он признался. Ранее сибиряк уже был судим за кражу, угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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