В Новосибирской области летчики-испытатели получают пенсию в 100 тысяч рублей

Самая большая пенсия около 100 тысяч рублей, а самая маленькая около 11 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

В отделении пенсионного фонда Новосибирской области рассказали, какую пенсию получают бывшие летчики-испытатели.

— Бывшие летчики-испытатели получают пенсию в размере порядка 100 тысяч рублей, — рассказали в региональном Пенсионном фонде. — Это самые большие пенсии в нашем регионе.

Также в пенсионном фонде рассказали, что средний размер пенсионных выплат по старости в регионе составляет 16 478 рублей. А самая маленькая пенсия не может быть меньше прожиточного минимума. В Новосибирской области прожиточный минимум пенсионера — 10 378 рублей. Всего же в области проживает более 800 тысяч пенсионеров.

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