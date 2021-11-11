В Новосибирской области летчики-испытатели получают пенсию в 100 тысяч рублей

Самая большая пенсия около 100 тысяч рублей, а самая маленькая около 11 тысяч рублей.
Фото: Александр ГЛУЗ
В отделении пенсионного фонда Новосибирской области рассказали, какую пенсию получают бывшие летчики-испытатели.
— Бывшие летчики-испытатели получают пенсию в размере порядка 100 тысяч рублей, — рассказали в региональном Пенсионном фонде. — Это самые большие пенсии в нашем регионе.
Также в пенсионном фонде рассказали, что средний размер пенсионных выплат по старости в регионе составляет 16 478 рублей. А самая маленькая пенсия не может быть меньше прожиточного минимума. В Новосибирской области прожиточный минимум пенсионера — 10 378 рублей. Всего же в области проживает более 800 тысяч пенсионеров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер