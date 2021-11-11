Сибирячка покатала медведя на санках и устроила с ним чаепитие

Фотограф Ольга Бурмистрова устроила атмосферную съемку с медведем и снеговиками. Фото: Ольга Бурмистрова

Фотограф Ольга Бурмистрова провела по-сибирски атмосферную съемку с медведем и снеговиками. На снимках Топтыжка вместе со своей «напарницей» строили снежные фигуры, катались на санках и даже устроили «чаепитие».

Позировать мишке по вкусу. Фото: Ольга Бурмистрова

— Снимали мы несколько дней назад, как раз был довольно теплый погожий денек. Сначала мы Топтыжке дали вдоволь наиграться со снегом — он его давно не видел и очень соскучился — а потом уже приступили к самой съемке. Мишка у нас, как настоящий цирковой артист, практически все позировки нам сам придумал. А мы только подстраивались. Единственное, что сюжет со снеговиком был срежиссированным: он его, конечно, не лепил, но фотографировался с ним с удовольствием, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Бурмистрова. — А уж с санками он и вовсе вошел во вкус!

Фотографироваться с санками мишке очень понравилось. Фото: Ольга Бурмистрова

При этом, как отметила фотограф, Топтыжка — очень любопытный и общительный мишка, который всегда готов провести время с людьми за интересным занятием. С такой талантливой «моделью», как он на съемку у сибирячки ушло всего полчаса.

Топтыжка с радостью изображал на камеру чаепитие. Фото: Ольга Бурмистрова

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