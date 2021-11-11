В Новосибирской области детский лагерь «Электрон» признали банкротом

Пересмотр дела назначен на май следующего года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области оздоровительный детский лагерь «Электрон» подал иск о самобанкротстве. Как сообщили в арбитражном суде региона, прошение организации было удовлетворено.
— Общество с ограниченной ответственностью детский оздоровительный лагерь «Электрон» признан банкротом, — рассказывают в суде. — В реестр требований кредитора должника включены требования кредиторов в размере 5,38 млн рублей.
Повторное заседание и пересмотр дела о банкротстве будут проходить 4 мая следующего года.
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