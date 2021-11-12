Новосибирцы удивились необычно большой сове. Фото: социальные сети
В Новосибирск прилетели длиннохвостые неясыти. Одну из таких сов новосибирцы заметили в Заельцовском парке города. Горожане сфотографировали птичку и опубликовали в социальных сетях.
— Это очень большая сова, почти как филин или белая сова. Ее основной признак — когда она сидит, то хвост далеко выдается за сложенными крыльями. Длиннохвостые неясыти из больших сов чаще всего зимой залетают в черту городов, в том числе в Новосибирск. Гнездятся в дуплах в лесах рядом с городом и по всей лесной зоне. Поздней осенью у них кочевки. Город привлекает сов обилием потенциальных жертв. На полигонах ТБО скапливаются птицы: голуби серые, черные гибридные вороны, галки, сороки. Неясытей замечают возле мусорных контейнеров, где кроме голубей, обитают и серые крысы. Голубей от сов спасает их дневная активность, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский.
Эксперт добавил, совы активны в сумерках и даже ночью. В это время из нор как раз выбегают крысы, которые становятся добычей пернатых.
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