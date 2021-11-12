Новосибирец заснял драку ворон с краснокнижным орланом на набережной

Вороны прогнали редкого хищника с набережной. Фото: Олег Золото // предоставлено Вячеславом

Новосибирский фотограф Вячеслав заснял драку ворон и белохвостого орлана на набережной Новосибирска. Орнитологи назвали это уникальным моментом:

— Утром я увидел хищную птицу намного больше коршуна, сразу достал телефон. Птица кружила над отмель, где всегда сидят утки и вороны. И несколько ворон поднялись в воздух и начали гонять его, в конечном результате птица улетела в сторону Бугринского моста, — рассказал автор канала «Вячеслав про Новосибирск».

Фотограф показал видео в сообществе орнитологов. Оказалось, что Вячеслав снял белохвостого орлана, который занесен в Красную книгу России. Пара этих птиц гнездилась в районе Академгородка, их видели на Обском водохранилище, но на набережной орлан показался впервые.

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