Новосибирские школьники сфотографировались, изображая нацистскую символику

Новосибирские школьники сфотографировались демонстрируя нацистскую символику. Автор: социальные сети

Новосибирские школьники сфотографировались, демонстрируя нацистскую символику. Снимок разлетелся по соцсетям. Фотография возмутила общественность. После этого юные новосибирцы попросили администратора группы удалить кадр.

— Детям за такой кадр ничего не грозит, так как они не достигли возраста ни уголовной ответственности, ни административной. В этом случае и на родителей ответственность не распространяется. Школе тоже ничего не грозит, если это не было заданием изобразить подобного рода вещи. Но по-хорошему, подразделение полиции, которое работает с несовершеннолетними, должно взять ситуацию на контроль, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Эксперт добавил, на учет в полиции детей не поставят, а вот в школе могут. Кроме того, в образовательном учреждении с учениками должны провести профилактическую беседу.

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