Новосибирские переписчики могут собирать данные о гражданах через соседей

Перепись населения началась 15 октября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области продолжается всероссийская перепись населения: ее основной этап проходит с 15 октября по 14 ноября. Сейчас, по словам новосибирцев, волонтеры стали узнавать информацию про граждан в том числе и через соседей.

— Ко мне пришла девушка-волонтер, которая занимается переписью населения. Задала все интересующие ее вопросы про меня, а потом спросила про соседей, кто живет в соседнем доме. Я ей ответила, что он стоит заброшенным уже несколько лет, — рассказала КП-Новосибирск одна из жительниц города, прошедшая перепись.

Возможно, за помощью к соседям переписчики обращаются в тех случаях, когда в квартирах или домах им не открывают двери. КП-Новосибирск направила запрос в Новосибирскстат, чтобы разобраться в данной ситуации.

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