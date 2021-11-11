В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы

Женщина заявила в следственный комитет об изнасиловании своей дочери-школьницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Новосибирска заявила в следственный комитет об изнасиловании своей 15-летней дочери. 41-летняя сибирячка даже сообщила, кого подозревает в преступлении.

— Женщина сообщила, что на протяжении октября и ноября этого года 44-летний мужчина несколько раз надругался над ее дочерью, перед этим запугивая и угрожая. Происходило все прямо в квартире школьницы в Ленинском районе, пока взрослых не было дома.

Известно, что мужчина также проживает в Ленинском районе, не работает и ранее не был судим. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ(изнасилование несовершеннолетней). Подозреваемый уже задержан, ему может грозить до 15 лет колонии.

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