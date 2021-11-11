Фигуристка Екатерина Боброва рассказала, на кого делает ставку на зимней Олимпиаде-2022

Фигуристка Екатерина Боброва рассказала, на кого она делает ставку на грядущей зимней Олимпиаде-2022. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, на кого она делает ставку на грядущей зимней Олимпиаде-2022. По словам спортсменки, у российских фигуристов есть все шансы выиграть эти игры.

— Внутренне я прекрасно понимаю, что у Вики (Синициной — Прим. ред.) с Никитой (Кацалаповым — Прим. ред.) есть потрясающий шанс выиграть эту Олимпиаду. Осталось только это все реализовать. Но что мы имеем на данный момент? Мы имеем достаточно сильных французов (Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — Прим. Ред.) Они будут вгрызаться в свою золотую медаль, снося всех на своем пути. Они пропустили прошлый сезон, и это им может сыграть не на руку. Догонять всегда сложнее. Так что они дали нам шанс, — цитирует Екатерину КП-Спорт.

Спортсменка также отметила, что не стоит сбрасывать со счетов, минимум, две американские пары: Мэдисон Чок — Эван Бейтс и Джонатан Гуррейро с Тиффани Загорски.

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