Фигуристка Екатерина Боброва рассказала, на кого делает ставку на зимней Олимпиаде-2022

Фигуристка Екатерина Боброва рассказала, на кого она делает ставку на грядущей зимней Олимпиаде-2022.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, на кого она делает ставку на грядущей зимней Олимпиаде-2022. По словам спортсменки, у российских фигуристов есть все шансы выиграть эти игры.
— Внутренне я прекрасно понимаю, что у Вики (Синициной — Прим. ред.) с Никитой (Кацалаповым — Прим. ред.) есть потрясающий шанс выиграть эту Олимпиаду. Осталось только это все реализовать. Но что мы имеем на данный момент? Мы имеем достаточно сильных французов (Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — Прим. Ред.) Они будут вгрызаться в свою золотую медаль, снося всех на своем пути. Они пропустили прошлый сезон, и это им может сыграть не на руку. Догонять всегда сложнее. Так что они дали нам шанс, — цитирует Екатерину КП-Спорт.
Спортсменка также отметила, что не стоит сбрасывать со счетов, минимум, две американские пары: Мэдисон Чок — Эван Бейтс и Джонатан Гуррейро с Тиффани Загорски.
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