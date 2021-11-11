Более 1800 жителей аварийных домов в Новосибирской области получат новое жилье в 2021 году

До конца года из аварийного жилья планируется расселить еще 1120 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области продолжается ускоренная реализация региональной программы переселения из аварийного жилья. За 10 месяцев 2021 года уже переселено в благоустроенные квартиры 728 граждан.

— В расселении людей из аварийного жилья участвуют 20 муниципальных образований Новосибирской области. За прошедший период 2021 года удалось расселить 728 человек. До конца года планируется расселить еще 1120 человек. Большая часть жителей аварийных домов получат новые квартиры к концу года, когда начнут активно вводиться в эксплуатацию новостройки, — прокомментировала реализацию программы заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Елена Макавчик.

Замминистра также отметила, что в 2021-2022 годах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе планируется расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 миллиарда рублей. Из них 2,46 миллиарда рублей — средства федерального бюджета, а еще 300 миллионов рублей — из средств муниципальных бюджетов.

Решение вопроса находится на контроле Правительства Новосибирской области.

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