Близкие поздравили с днем рождения отбывающего срок Михаила Ефремова

Михаилу Ефремову исполнилось 58 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В среду, 10 ноября, 58 лет исполнилось актеру Михаилу Ефремову. День рождения он провел в колонии под Белгородом, где отбывает наказание за смертельное ДТП. Однако его близкие, друзья и просто поклонники не забыли поздравить артиста с праздником. Еще долгое время он будет разбирать рукописные письма, распечатанные сообщения, которые пришли ему по электронной почте ФСИН, а также множество посылок, пришедших ему по почте.

В свой день рождения Михаил Ефремов сам позвонил жене Софье, и так получил поздравления от нее и от детей. По словам его коллег, друзьям и знакомым артист тоже старается звонить, но делает это все же реже, чем родным.

Друзья и коллеги актера, в свою очередь, успели заранее приготовить для него слова поддержки и поздравления. Сайт kp.ru собрал целую подборку таких поздравлений для Михаила Ефремова.

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