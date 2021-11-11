В Новосибирске водитель сбил подростка и уехал: мальчик в больнице

В Новосибирске, днем 11 ноября, автомобилист сбил подростка и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, днем 11 ноября, автомобилист сбил подростка и уехал. ДТП произошло в Заельцовском районе города.

— Сегодня, около трех часов дня, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал вдоль дома №26 на улице Дмитрия Донского, где сбил 17-летнего подростка, который шел вдоль дома в сторону дома №28 на улице Дмитрия Донского, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с сотрясением головного мозга. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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