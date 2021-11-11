В Новосибирске водитель сбил подростка и уехал: мальчик в больнице

В Новосибирске, днем 11 ноября, автомобилист сбил подростка и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, днем 11 ноября, автомобилист сбил подростка и уехал. ДТП произошло в Заельцовском районе города.
— Сегодня, около трех часов дня, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал вдоль дома №26 на улице Дмитрия Донского, где сбил 17-летнего подростка, который шел вдоль дома в сторону дома №28 на улице Дмитрия Донского, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу с сотрясением головного мозга. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер