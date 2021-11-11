Автоэксперт рассказал, подорожает ли в России техосмотр

Автоэксперт рассказал, почему в России может подорожать техосмотр для коммерческого транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автоэксперт рассказал, почему в России может подорожать техосмотр для коммерческого транспорта. По его словам, это может быть связано с отменой обязательного техосмотра для личных авто и мотоциклов.

— Техосмотр остается для всего коммерческого транспорта, для пассажирского транспорта, для такси, для каршеринга, для автомобилей, которые используются как частные для коммерческих перевозок. Все автомобили старше четырех лет, которые перепродаются, а у нас гигантское количество перепродаж на вторичном рынке, должны проходить техосмотр. Поэтому транспорта, который подлежит техосмотру, будет меньше, но нельзя сказать, что его не останется совсем, это огромное количество заездов на техосмотр, — рассказал изданию NEWS.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Поэтому, сейчас большинство операторов техосмотра заинтересованы в том, чтобы повысить цены на эту услугу. В том числе и те, кто имеет для этого необходимое оборудование, но пока не считает выгодным этим заниматься.

— Риск повышения стоимости техосмотра не сильно связан с отменой, если она случится, а связан с тем, что структуры, которые проводят техосмотр, хотят стоимость услуги повысить и будут этого добиваться, — отметил Максим Кадаков.

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