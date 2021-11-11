399 случаев коронавируса за сутки выявили в Новосибирске

Среди умерших - 46-летний мужчина. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области 11 ноября выявили еще 399 зараженных. За последние сутки также умерли еще 12 человек. Такие данные предоставил оперативный штаб правительства области.

— Это были мужчины в возрасте 46 и 83 года и женщины в возрасте 53, 58, 60, 61, 62, 67, 71, 81 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 528 человек, — сообщили в оперативном штабе.

По последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у 75 160 жителей Новосибирской области, в том числе у 7 532 детей. Тех, кто сумел побороть болезнь, 55 316 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3 601 пациент, в том числе 46 детей. В реанимациях сейчас лечатся 310 человек. Из них к ИВЛ подключены 67 человек.

Ранее сообщалось, с 30 октября в регионе ввели новые ограничения. Так, начали проверять QR-коды на входе в кафе, рестораны, театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, где присутствует больше 100 человек. Работников старше 60 лет отправили на удаленную работу, чтобы они за это время успели пройти вакцинироваться от ковида.

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